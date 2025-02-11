Московские врачи спасли женщину с огромной липомой

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Врачи городской клинической больницы имени М. П. Кончаловского спасли 78-летнюю женщину с огромной липомой. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента здравоохранения Москвы.

В ведомстве уточнили, что пациентка заметила у себя доброкачественную опухоль примерно 20 лет назад. Новообразование со временем стало увеличиваться, достигнув размеров крупного грейпфрута. Когда женщине стало неудобно спать на левом боку, она решила обратиться за помощью к медикам.

Хирурги провели диагностику и удалили женщине липому всего за 20 минут. В результате у пациентки остался лишь аккуратный косметический шов.

Ранее хирургам Мытищинской больницы удалось спасти 65-летнего мужчину с непроходимостью сосудов от брюшной аорты до стоп. Он обратился в медучреждение с сильной болью в ногах, которая не проходила даже после приема обезболивающих.

При осмотре врачи обнаружили у мужчины отсутствие пульса в обеих ногах. Во время операции, которая длилась шесть часов, медики удалили больному расширенный сосуд, после чего выполнили протезирование аорты при помощи синтетического сосудистого протеза.

