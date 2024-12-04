Московские врачи спасли трехлетнюю девочку с огромной раковой опухолью

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Врачи Российской детской клинической больницы (РДКБ) спасли 3-летнюю девочку из Кабардино-Балкарии с огромной опухолью брюшной полости и метастазами. Об этом сообщила пресс-служба медучреждения.

В больнице рассказали, что изначально у ребенка резко выросла до 38 градусов температура, а также появилась тошнота и рвота. Кроме того, она чувствовала слабость и отказывалась от еды. В результате врачи в Кабардино-Балкарии выявили у девочки опухоль в области от диафрагмы до малого таза. Новообразование размером 12х13х15 сантиметров сдавливало желудок и кишечник.

В связи с этим для уточнения диагноза и комплексного лечения девочку направили в онкологическое отделение хирургических методов лечения РДКБ. Во время обследования у ребенка обнаружили нейробластому забрюшинного пространства в четвертой стадии с метастазами в костный мозг и лимфоузлы.

Ребенку сделали около шести курсов химиотерапии, чтобы медики собрали ее стволовые клетки для последующей пересадки. Уже после этого врачи приступили к 14-часовой операции по удалению новообразования. На данный момент хирургам удалось устранить свыше 95% от объема всей опухоли.

"Резекция оставшейся части образования несла огромные риски повреждения и потери органов", – уточнил завотделением РДКБ Иван Скапенков.

Он также рассказал, что опухоль находилась перед позвоночником и окружила аорту с другими жизненно важными сосудами брюшной полости. Именно поэтому, как утверждает Скапенков, операция проводилась с особой осторожностью.

Сейчас врачам удалось замедлить развитие болезни. Ребенок при этом продолжает наблюдаться в медучреждении. Теперь девочке нужно будет пройти лучевую и иммунную терапию, с помощью которой ее иммунитет сможет бороться с опухолью.

Ранее врачи медцентра Рошаля спасли двухгодовалого мальчика со скоплением лимфы на шее. Ребенок поступил в медцентр с асимметрией лица и шеи. В ходе обследования у него выявили доброкачественную опухоль, при которой сдавливается яремная вена и сонная артерия. Из-за этого у мальчика нарушился отток лимфы в области головы и шеи.

