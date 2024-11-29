В Подмосковье врачи спасли ребенка со скоплением лимфы на шее

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В медцентре Рошаля в Красногорске врачи спасли двухгодовалого мальчика со скоплением лимфы на шее, сообщает телеканал "360".

Ребенок поступил в медцентр с асимметрией лица и шеи. В ходе обследования у него выявили доброкачественную опухоль, при которой сдавливается яремная вена и сонная артерия. Из-за этого у мальчика нарушился отток лимфы в области головы и шеи.

Завотделением челюстно-лицевой хирургии Игорь Овчинников рассказал, что мальчику провели операцию, в которой через небольшой разрез на шее удалили новообразование. После этого пациенту наложили швы и провели противовоспалительную терапию.

"Операция прошла без осложнений, а после мы наложили швы, в стационаре пациент получает противовоспалительную терапию, ежедневно проводятся перевязки и осмотры врача", – сказал Овчинников.

Врачам удалось устранить асимметрию лица, сейчас мальчик готовится к выписке.

Ранее врачи в Карелии спасли жизнь 13-летнему пациенту, которому в бассейне попал в голову крюк. Мальчик занимался на тренажере в бассейне, когда струна с разделительной дорожки ударила ему в голову.

Врачам удалось изъять инородное тело, а после стабилизации пациента врачи перевезли мальчика в другое медицинское учреждение.