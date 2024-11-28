Карельские врачи спасли жизнь мальчику, которому в голову попал крюк

Фото: vk.com/mihailohlopkov

Врачи Сортавальской ЦРБ в Карелии спасли жизнь 13-летнему мальчику, которому в бассейне попал в голову крюк. Об этом рассказал министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.

"Он занимался на тренажере в бассейне. Струна с разделительной дорожки ударила ему в голову. Фиксирующий крюк (карабин) разорвался и, проломив череп, вошел в мозг", – уточнил министр на странице в соцсети "ВКонтакте".

Врачам удалось изъять инородное тело, а после стабилизации пациента врачи перевезли мальчика в другое медицинское учреждение. Медики продолжают следить за ним, но сейчас ребенок может самостоятельно дышать.

"Это еще раз подтверждает высокий профессионализм наших медиков, их преданность делу, самоотверженность и важность работы Минздрава Карелии", – отметил Охлопков.

До этого подмосковные врачи извлекли осколок стекла из бронхов пациента. Инородное тело застряло в его дыхательных путях, что вызывало кашель и кровоточивость. При помощи специального инструмента осколок был быстро и безопасно удален.

