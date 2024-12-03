Подмосковные врачи вытащили из носа женщины "камень" размером с перепелиное яйцо

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Врачи Пушкинской клинической больницы имени профессора Розанова вытащили из носа женщины "камень" размером с перепелиное яйцо, который образовался после попадания инородного тела в носовую пазуху. Об этом пресс-служба подмосковного Минздрава сообщила на сайте.

Как рассказали в ведомстве, 63-летняя женщина поступила в медучреждение с жалобами на затрудненное дыхание через нос, неприятный запах и боль в носу. Медики провели диагностику и выявили инородное тело в носовой пазухе справа.

Пациентка не смогла вспомнить, что именно ей попало в нос, но уточнила, что это произошло несколько нет назад. Неприятных ощущений у нее долго не было, поэтому за медпомощью она не обращалась. Однако некоторое время назад ее начали беспокоить выделения из носа и другие проблемы, отметили в Минздраве.

Во время осмотра врачи обнаружили у женщины ринолит – "носовой камень", который может образоваться из-за длительного ослизнения инородного тела в носу. Вытащить его целиком через носовой проход было невозможно, поэтому его извлекли по частям, пояснил заведующий лор-отделением Богдан Кулешов. По его словам, операция заняла 40 минут и прошла успешно. Сейчас дыхание у пациентки восстановлено, боль и выделения из носа прошли.

Ранее врачи детского клинического центра имени Рошаля удалили 9-летнему мальчику доброкачественную опухоль, которая появилась в области верхней челюсти. Образование состояло из тканей зуба.

Хирургическое вмешательство длилось больше часа. Во время него удалили опухоль вместе с зубом, воспользовавшись пьезоскальпелем. Сейчас ребенок проходит восстановление в стационаре.