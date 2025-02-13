Подмосковные врачи удалили мужчине огромную злокачественную опухоль губы

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Врачи Московского областного онкологического диспансера провели операцию пациенту с огромной злокачественной опухолью на губе. Об этом сообщается на сайте подмосковного Минздрава.

Как рассказало ведомство, 64-летний мужчина обратился в медучреждение с жалобой на образование на нижней губе. Обследование выявило у него рак красной каймы.

"Операция требовала высокой точности и профессионализма, поскольку важно было не только удалить опухоль полностью, но и сохранить функции лица пациента", – подчеркнула исполняющая обязанности заведующего отделением опухолей головы и шеи № 8 областного онкодиспансера Наталья Мищенко.

В рамках операции врачи использовали современные технологии. Они применили методики, которые позволили минимизировать травматизацию тканей и восстановить анатомическую целостность губы.

Спустя несколько недель мужчина вернулся к полноценной жизни без ограничений. Врачи добавили, что при возникновении подозрительных признаков необходимо сразу обратиться к специалистам.

Ранее врачи Детского клинического центра имени Рошаля спасли 6-летнего мальчика, который проглотил иголку. Она зафиксировалась острым концом в слизистой оболочке двенадцатиперстной кишки. Для извлечения иглы использовались биопсийные щипцы и специальный эндоскопический инструмент "Крокодил". Мальчика выписали домой уже на следующий день.

