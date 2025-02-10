Подмосковные врачи спасли от голодной смерти мужчину весом 45 кг

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Врачи Люберецкой областной больницы спасли от голодной смерти 39-летнего мужчину, вес которого составлял всего 45 килограммов. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения Подмосковья.

Мужчина обратился в медучреждение с жалобами на отрыжку, непроходящее чувство тяжести в желудке и непроходимость пищи. В результате врачи выяснили, что в течение 20 лет пациент безуспешно лечил язву таблетками и диетами, откладывая операцию.

Рубцово-язвенная деформация привела к тому, что еда перестала поступать из желудка в кишечник, поэтому первый переполнился пищей и увеличился в размерах в 2 раза. Из-за этого пациент похудел до 45 килограммов. Только после того, как жена поставила мужчине ультиматум о разводе, он согласился на операцию.

"Язвенный процесс был сильно запущен. В рубцовую деформацию была вовлечена головка поджелудочной железы, нам предстояло отделить ее от видоизмененной 12-перстной кишки", – объяснил завотделением хирурги Олег Голяков.

В результате пациенту удалили две трети желудка, который был поврежден из-за язвы, а после медики восстановили непрерывность пищеварительного тракта. На вторые сутки после операции мужчина начал есть и испытывать удовольствие от приема пищи. По прогнозам врачей, через полгода восполнится дефицит массы тела.

Ранее врачи Детского клинического центра имени Рошаля спасли 17-летнюю девушку, которая сломала позвоночник при попытке сделать двойное сальто в батутном центре. Несовершеннолетняя неудачно приземлилась на шею, после чего была доставлена в больницу.

Там ей сделали КТ, результаты которого показали перелом-вывих позвоночника в шейном отделе, травматическую грыжу межпозвоночного диска, а также повреждения связок и мышц, удерживающих позвоночник.

