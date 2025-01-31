Новосибирские врачи спасли объевшегося хурмой мужчину

Фото: 123RF/derketta776

Врачи Городской клинической больницы № 25 спасли жителя Новосибирской области, который съел слишком много хурмы, сообщила пресс-служба регионального Минздрава.

Пациент признался, что съел десять плодов ягоды. Практически сразу после этого он почувствовал недомогание, однако за медицинской помощью обратился только на пятые сутки. В ходе обследования врачи диагностировали у него острую язву желудка и фитобезоар. Этим термином в медицине обозначается плотная масса, которая состоит из неперевариваемых компонентов.

В течение трех дней эндоскописты поэтапно удаляли это образование. По словам медиков, вязкая масса образовалась в желудке мужчины под воздействием танина, содержащегося в хурме. В результате фитобезоар "зацементировал непереваренные остатки пищи".

"Наша трехдневная работа спасла его от большой операции и вскрытия полости желудка. Хирурги, когда его взяли на операцию, низвели в толстую кишку уже небольшие фрагменты фитобезоара. Изначально безоар был 7–8 сантиметров", – рассказал заведующий отделением эндоскопии больницы Баходур Бабаев.

Врач также обратил внимание, что избежать хирургического вмешательства не удалось, поскольку к моменту обращения в больницу у пациента успела развиться кишечная непроходимость. Вместе с тем медик предупредил, что пациентам в группе риска, к которым, например, относятся люди, перенесшие операцию на желудке, достаточно съесть 2–5 плодов хурмы, чтобы у них сформировался такой же фитобезоар.

Ранее врачи Детского клинического центра имени Рошаля спасли 17-летнюю девушку, которая сломала позвоночник при попытке сделать двойное сальто в батутном центре. Несовершеннолетняя неудачно приземлилась на шею, после чего была доставлена в больницу.

Там ей сделали КТ, результаты которого показали перелом-вывих позвоночника в шейном отделе, травматическую грыжу межпозвоночного диска, а также повреждения связок и мышц, удерживающих позвоночник.