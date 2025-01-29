Подмосковные врачи спасли зрение юноше после его попытки повторить тренд из Сети

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Медики Детского клинического центра имени Л. М. Рошаля спасли зрение 16-летнему юноше, который пытался повторить тренд из социальных сетей и получил ожог глаз. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Подмосковья.

В медучреждение поступил мальчик с жалобами на боль в глазах после попадания в них средства для очистки труб. Медики диагностировали термохимический ожог обоих глаз II степени, полученный в результате экспериментов с бытовой химией, на которые подтолкнул популярный тренд из соцсетей.

Как рассказал лечащий врач юноши Даниил Гулякин, от ожога пострадали роговицы, конъюнктивы, а также кожа век и лица мальчика.

"Требовалось немедленное устранение химикатов с поверхностей слизистых и кожи. Под наркозом врачи тщательно промыли места ожогов и обработали их антисептиком, чтобы предотвратить осложнения. Затем очистили ткани, поврежденные химическим веществом", – отметил медик.

По словам Гулякина, операция прошла за 30 минут, и специалисты смогли успешно восстановить зрение мальчика на 80%. Лечащий врач также дал прогноз на полное восстановление зрения после терапии.

Сейчас юноша продолжает лечение и готовится к выписке из медучреждения.

Ранее сообщалось, что московские врачи детской больницы имени Г. Н. Сперанского спасли семилетнюю девочку с редким пороком развития легких. Специалисты выявили наличие артериовенозной мальформации в нижних долях обоих легких, который встречается у одного из 12 тысяч человек.

В результате операции хирургам удалось удалить с помощью эндоскопических инструментов пораженный сегмент правого легкого. В больнице отметили, что сейчас девочке стало намного легче дышать, и ей предстоит обращение к эндоваскулярным хирургам для дальнейшего лечения.