Подмосковные врачи спасли девушку после перелома позвоночника в батутном центре

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Врачи Детского клинического центра имени Рошаля спасли 17-летнюю девушку, которая сломала позвоночник при попытке сделать двойное сальто в батутном центре, сообщается в телеграм-канале медучреждения.

Несовершеннолетняя неудачно приземлилась на шею, после чего была доставлена в больницу. Там ей сделали КТ, результаты которого показали перелом-вывих позвоночника в шейном отделе, травматическую грыжу межпозвоночного диска, а также повреждения связок и мышц, удерживающих позвоночник.

Врачи провели операцию по открытому вправлению вывиха и фиксации позвоночника. Как уточнили в клинике, нейрохирурги разрезали мягкие ткани, отделили мышцы от позвоночника, а после с помощью вытягивания вернули его в правильное положение, зафиксировав при помощи титановых балок и крючков.

Сама операция длилась 2 часа, уточнили в учреждении. Контрольная КТ показала положительную динамику, и на 10-е сутки девочку выписали домой, когда ушли болевые ощущения.

Ранее в этом же центре медики спасли зрение 16-летнему юноше, который пытался повторить тренд из социальных сетей и получил ожог глаз II степени. Мальчик поступил с жалобами на боль в глазах после попадания в них средства для очистки труб.

От ожога пострадали роговицы, конъюнктивы, а также кожа век и лица мальчика. Под наркозом врачи тщательно промыли пострадавшие места и обработали их антисептиком, чтобы предотвратить осложнения. Операция прошла за 30 минут, и специалисты смогли успешно восстановить зрение мальчика на 80%.