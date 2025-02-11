Подмосковные хирурги спасли ногу пациентке, наступившей на ржавый гвоздь

Фото: mz.mosreg.ru

Врачи дневного стационара Апрелевской поликлиники Наро-Фоминской больницы оказали помощь 43-летней женщине, которая наступила на ржавый гвоздь. В результате травмы у нее развились флегмона и гангрена, сообщается на сайте Минздрава Подмосковья.

В медицинское учреждение пациентка обратилась после того, как из-за тяжелых осложнений ей удалили один палец.

"Своевременное обращение за медицинской помощью играет ключевую роль в процессе восстановления, особенно если у пациента есть сопутствующие заболевания. Затягивать нельзя, потому что в случае с сахарным диабетом любая травма может обернуться тяжелыми осложнениями в виде долго незаживающих язв, флегмон и, как в случае с данной пациенткой, привести к гангрене", – объяснила врач-хирург стационара Вера Заречина.

По ее словам, курс лечения длился три месяца, врачам удалось остановить распространение инфекции. В настоящее время пациентка чувствует себя хорошо и выписана из поликлиники. В дальнейшем она продолжит наблюдение у врача по месту жительства.

Как отметила Заречина, своевременное лечение, соблюдение гигиены и контроль уровня сахара в крови снижают риск развития осложнений. Пациентам с диабетом специалист рекомендовала внимательно относиться к своему здоровью, соблюдать питание и не употреблять алкогольные напитки и сладкие продукты.

Ранее в городской клинической больнице имени Ерамишанцева врачам удалось удалить женщине аденому паращитовидной железы современным малотравматичным способом. Хирурги решили провести операцию с доступом через рот, не нарушая целостность кожных покровов в области шеи. Теперь женщине предстоит амбулаторное наблюдение у врача-эндокринолога.

