Московские врачи прооперировали девочку с опухолью, выдавливающей глаз

Фото: vk.com/Российская детская клиническая больница (РДКБ)

Специалисты Российской детской клинической больницы провели операцию девочке с опухолью, выдавливающей глаз. О необычном случае сообщается на портале медучреждения.

Речь идет о 12-летней жительнице Татарстана. Местные врачи диагностировали у нее сосудистую мальформацию орбиты, после чего направили пациентку в РДКБ. Там врачи пришли к выводу, что это не сосудистая аномалия, а образование, возникшее в результате активного кровоснабжения из глазной и верхнечелюстной артерий.

Специалисты отказались от эндоваскулярного метода из-за риска потери зрения и решились на инвазивное хирургическое вмешательство.

"Большую сложность представляло расположение образования – оно находилось в глубине глазной впадины, окруженное жизненно важными сосудами и структурами. В том числе опухоль прилегала к зрительному нерву, повреждение которого также могло вызвать слепоту ребенка", – объяснили в РДКБ.

Для проведения операции была собрана команда медиков: офтальмолог, челюстно-лицевые хирурги и нейрохирург. Процедура прошла благополучно. Зрение ребенку удалось сохранить, как и подвижность глаза. При этом смещение глаза заметно уменьшилось. Девочка будет наблюдаться у специалистов, чтобы избежать рецидива.

Ранее врачи городской клинической больницы имени М. П. Кончаловского спасли 78-летнюю женщину с огромной липомой. Пациентка заметила у себя доброкачественную опухоль примерно 20 лет назад. Новообразование со временем стало увеличиваться, достигнув размеров крупного грейпфрута.

Когда женщине стало неудобно спать на левом боку, она решила обратиться за помощью к медикам. Хирурги удалили женщине липому всего за 20 минут.

