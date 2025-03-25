Подмосковные врачи помогли девочке восстановиться после ишемического инсульта

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Врачи НИКИ детства помогли 15-летней девочке из Мытищ восстановиться после ишемического инсульта. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на пресс-службу подмосковного Минздрава.

Девочка, поступив в отделение медицинской реабилитации на инвалидной коляске, едва могла разговаривать, ее речь была нарушена. Кроме того, школьница практически не могла двигать левой рукой и ногой. Врачи после нескольких консилиумов приняли решение разработать для ребенка индивидуальную программу реабилитации.

После 10 дней в медучреждении у пациентки стала наблюдаться положительная динамика. Девочка смогла подняться на ноги и сделать первые шаги на ходунках, начала двигать левой кистью и хватать рукой предметы.

Сейчас она продолжает восстанавливаться в клинике. В ведомстве отметили, что девочка уже ведет активный образ жизни, общается с друзьями и даже поступила в техникум.

Ранее врачи Долгопрудненской больницы спасли 42-летнюю женщину, у которой в носу застрял кусок угля. Она пожаловалась на затрудненное дыхание, а также на сильные выделения из носа и неприятный запах. Медики обнаружили у пациентки инородное тело и решили сделать операцию.

В результате врачам удалось вытащить по частям уголь, застрявший в грибковых наростах. При этом женщина не смогла вспомнить, как предмет попал ей в нос. Сейчас она чувствует себя хорошо, поэтому ее отправили на амбулаторное лечение.

