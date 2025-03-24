Врачи ГКБ имени Юдина спасли пациента с грыжей пищеводного отдела диафрагмы

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Хирурги городской клинической больницы имени С. С. Юдина прооперировали пациента с грыжей пищеводного отдела диафрагмы. Об этом Москве 24 рассказали в столичном Депздраве.

Москвич 62 лет сам обратился на консультацию к хирургу с жалобами на периодическую изжогу и чувство кома за грудиной после еды, уточнили в ведомстве. Более того, мужчина указывал на ощущение неполного прохождения пищи во время еды и постоянную отрыжку.

При этом о своем диагнозе – "грыжа пищеводного отверстия диафрагмы" (ГПОД) – он знал, но долго не мог решиться на операцию. Данную патологию пациенту удалось диагностировать с помощью ряда инструментальных исследований, включая гастроскопию, рентгенографию пищевода и желудка с барием и компьютерную томографию органов брюшной полости.

В норме это естественное отверстие в диафрагме позволяет пищеводу проходить в брюшную полость, отметили в Депздраве.

"При наличии грыжи пищеводного отверстия диафрагмы в грудную полость из брюшной полости перемещаются части органов", – пояснили в ГКБ имени Юдина.

Выявленная у пациента ГПОД оказалась 4-го типа и представляла собой наличие в грыжевом мешке не только желудка, но и других органов брюшной полости – сальника, тонкой и толстой кишки, а также селезенки.

В результате мужчине было предложено провести лапароскопическую фундопликацию по Ниссену. Она направлена на возвращение органов из грудной клетки в их естественное положение в брюшной полости.

В ходе операции врачи также удаляют грыжевой мешок и ушивают грыжевые ворота. После этого между пищеводом и желудком формируется "клапан", так называемая манжета, представляющая собой дно желудка, которое оборачивается вокруг пищевода.

Этот "клапан" препятствует забросу содержимого желудка обратно в пищевод, объяснил замглавврача по хирургии ГКБ имени Юдина Вячеслав Шибитов.

"В начале операции мы фактически возвратили на свои анатомические места из грыжевого мешка, находившегося в плевральной полости, абдоминальный отдел пищевода, кардию и желудок, поперечную и ободочную кишки, а также селезеночный изгиб толстой кишки", – рассказал он.

Благодаря этому пациенту удалось избежать возможных негативных последствий ГПОД. Речь идет о поражении пищевода, смертельном риске ущемления органов в грыжевых воротах или кровотечении, добавил Шибитов.

Сейчас мужчина может есть без дискомфорта, с которым он сталкивался ранее, а его жизнь и здоровье находятся в безопасности, заключили в Депздраве.

Ранее врачи ГКБ имени Вересаева удалили 62-летней пациентке опухоль на левом предсердии размером с теннисный мяч. Новообразование представляло опасность из-за того, что оторванные частицы опухоли могли закупорить сосуды, приведя к инфаркту или инсульту.

Операция длилась около двух часов и завершилась успешно. Кардиохирургам удалось полностью сохранить функцию митрального клапана без его замены на механический протез. Через несколько дней после операции пациентку отпустили домой.