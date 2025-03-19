19 марта, 09:39Общество
Московские врачи удалили пациентке опухоль сердца размером с теннисный мяч
Фото: 123RF/gerain0812
Врачи городской клинической больницы имени Вересаева провели 62-летней пациентке операцию по удалению опухоли на левом предсердии размером с теннисный мяч. Об этом в своем телеграм-канале сообщил столичный Депздрав.
"Женщина длительное время наблюдалась у кардиолога по месту жительства с гипертонической болезнью. Но около года назад стали нарастать слабость, приступообразная одышка, ощущения нехватки воздуха, дискомфорта в грудной клетке, не связанные с нагрузкой", – говорится в сообщении.
Женщине провели КТ-коронарографию и ЭхоКГ. В результате обследования врачи выявили опухоль левого предсердия – миксому. Ее диаметр составлял около 3 сантиметров. Опасность такого новообразования состоит в том, что оно способно разрушаться, а оторванные частицы могут закупоривать сосуды, приводя к инфаркту или инсульту.
"Операция по удалению опухоли сердца проводилась в условиях искусственного кровообращения и длилась около двух часов", – уточнила больница.
Кардиохирургам удалось полностью сохранить функцию митрального клапана без его замены на механический протез. Через несколько дней после операции пациентку отпустили домой.
Ранее врачи Жуковской больницы спасли 42-летнюю женщину с разрывом доброкачественной опухоли почки. Специалисты остановили внутреннее кровотечение, чем сохранили функции почки. После операции женщину поместили в урологическое отделение, где назначали медикаментозное лечение.
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