Московские врачи спасли мужчину с подковообразной почкой

Фото: Депздрав Москвы

Врачи Городской клинической больницы имени М. П. Кончаловского спасли мужчину с подковообразной почкой. Об этом Москве 24 рассказали в столичном Депздраве.

Мужчина поступил в медучреждение с сильными болями в животе. Врачи провели обследование и выявили у пациента пупочную и паховую грыжи, а также редкую подковообразную почку, сросшуюся нижними полюсами. В лоханке правой части почки медики обнаружили камень, который мог привести к серьезным последствиям.

В результате врачи приняли решение провести лапароскопическую операцию по устранению грыж, в ходе которой они выделили лоханку почки через 3 прокола в брюшной стенке. Спустя пару месяцев пациенту удалили камень. Как сообщили в департаменте, уже через три дня после успешного хирургического вмешательства пациент был выписан из больницы.

Медикам удалось полностью сохранить функцию почки. В качестве рекомендаций мужчине будет выписана диета для профилактики повторного образования камней. Такое решение было принято после изучения состава удаленного конкремента.

Ранее врачи Раменской больницы спасли вернувшегося с отдыха в Египте пятилетнего ребенка, у которого обнаружили анкилостому. В медучреждение мальчик поступил с высокой температурой, слабостью, болью в животе и высыпанием на коже.

При обследовании у пациента выявили воспаление аппендикса, гнойный выпот в брюшной полости и отечность подвздошной кишки. Хирурги удалили аппендикс и провели его гистологический анализ, во время которого обнаружили редкий вид глистов. В результате ему сделали операцию, которая прошла успешно. Мальчик уже выписан домой.

