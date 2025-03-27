Врачи в Москве спасли пациентку с редкой формой псориаза

Фото: Депздрав Москвы

Врачи городской клинической больницы (ГКБ) № 24 спасли 48-летнюю женщину с редкой формой псориаза. Об этом Москве 24 рассказали в столичном Депздраве.

Сначала на теле пациентки неожиданно стали появляться точечные гнойничковые высыпания, а затем ее экстренно госпитализировали в отделение аллергологии-иммунологии. На тот момент высыпания стали покрывать все ее тело, также медики выявили повышение уровня воспалительных маркеров в крови.

Выяснилось, что причиной заболевания стал препарат, который женщина принимала для лечения аутоиммунной болезни. Команда врачей применила новые диагностические подходы и методики и смогла установить точный диагноз – "генерализованный пустулезный псориаз".

Ранее медики подмосковной Долгопрудненской больницы спасли 42-летнюю женщину, у которой в носу застрял кусок угля. Женщина порядка года жаловалась на затрудненное дыхание, сильные выделения из носа и неприятный запах.

Врачи в ходе 40-минутной операции смогли вытащить инородное тело из носа пациентки. Оказалось, что каменный уголь застрял в грибковых наростах. Женщина не смогла вспомнить, как он мог попасть ей в нос. Позже врачи выписали ее на амбулаторное лечение.

