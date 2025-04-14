14 апреля, 12:13Общество
В Подмосковье врачи спасли зрение ребенку с осколком стекла в глазу
Фото: mz.mosreg.ru
Осколок стекла попал в глаз и разрезал роговицу ребенку в Подмосковье. Врачи детского клинического центра имени Рошаля прооперировали юного пациента, сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.
10-летнего мальчика с тяжелой травмой глаза привезли в клинику на скорой. По информации пресс-службы, ребенок случайно разбил стекло, осколки которого попали ему в глаз. Это привело к "разрезу роговицы, выпадению части внутриглазных оболочек и радужки, а также смещению зрачка", рассказали в Минздраве.
Юного пациента сразу же отправили в операционную, где с помощью микрохирургических инструментов реконструировали пространство между роговицей и радужкой.
"Ушили роговицу, закрыли раны глазного яблока и промыли их антибиотиками", – добавили в ведомстве.
По словам лечащего врача мальчика Натальи Репиной, операция длилась около часа и прошла успешно.
В министерстве также отметили, что медикам удалось сохранить зрение ребенку. Мальчика уже выписали, и он чувствует себя хорошо.
Ранее подмосковные врачи спасли зрение 16-летнему юноше. Подросток не снимал линзы три месяца. Врачи обнаружили у пациента язвенное поражение роговицы левого глаза, тогда как в правом глазу была выявлена тканевая ворсинка.