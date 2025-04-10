Московские врачи спасли девочку, проглотившую 5-рублевую монету

Фото: телеграм-канал "Московская медицина"

Семилетняя девочка была доставлена в Детскую больницу имени Г.Н. Сперанского после того, как проглотила пятирублевую монету. Об этом сообщили в телеграм-канале "Московская медицина".

У ребенка наблюдались тошнота, боль при глотании и обильное слюноотделение. Врачи провели рентгенологическое исследование, которое показало наличие металлического предмета в верхней трети пищевода. Медики экстренно выполнили эндоскопическую операцию по удалению инородного тела.

"Это уже третий случай с этой пациенткой. Ранее мы удаляли двухрублевую монету, а в прошлом году – бусину из уха. Во всех случаях родители обратились вовремя, осложнений удалось избежать", – сообщил хирург Шавкат Ганиев.

В больнице обратили внимание на особую опасность инородных предметов для детей. Специалисты предупредили, что батарейки могут вызывать ожоги, а магнитные шарики способны повреждать внутренние органы. Медики рекомендуют родителям быть внимательнее и убирать мелкие предметы из зоны доступа детей.

Ранее сообщалось, что врачи Клиники доктора Рошаля спасли зрение 16-летнему юноше. Подросток не снимал линзы три месяца. Врачи обнаружили у пациента язвенное поражение роговицы левого глаза, тогда как в правом глазу была выявлена тканевая ворсинка.