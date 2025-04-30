Столичные врачи спасли пациента с поражением трех сердечных клапанов

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В Городскую клиническую больницу № 15 имени О. М. Филатова поступил пациент с поражением ранее протезированного трехстворчатого биологического клапана. Эта патология является редкой и требует немедленного вмешательства, сообщила пресс-служба департамента здравоохранения Москвы.

По словам заммэра Анастасии Раковой, в столице уделяется особое внимание повышению доступности высокотехнологичной медпомощи в сфере сердечно-сосудистых заболеваний.

"Мы непрерывно занимаемся модернизацией профильной инфраструктуры, развитием инфарктной и инсультной сетей, внедрением новых инновационных технологий и методик", – отметила Ракова.

Благодаря этому столичные врачи впервые провели операцию по эндопротезированию трехстворчатого сердечного клапана. Кардиохирурги заменили клапан сердца, используя биологический клапан, который вставляется через катетер.

Вживление такого клапана проводилось через прокол в бедренную вену под рентген-контролем. После введения катетера к сердцу провели новый протез. Затем его раскрыли благодаря специальному баллону, добавили в департаменте.

Кроме того, в пресс-службе отметили, что с помощью такого метода врачи минимизировали риск осложнений на организм пациента.

Ранее врачи Тысячекоечной больницы во Владивостоке спасли 50-летнего мужчину, у которого был раздроблен череп после удара топором. В течение нескольких часов хирургам удалось собрать череп пострадавшего по частям.

Состояние мужчины удалось стабилизировать. Сейчас угрозы для его жизни нет.