Московские врачи спасли девочку, которую парализовало во время тренировки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/ Максим Денисов

Врачам клиники доктора Рошаля удалось спасти 13-летнюю девочку, которую парализовало после травмы, полученной на тренировке. Об этом сообщается в телеграм-канале медучреждения.

"Скорая доставила спортсменку из подмосковного Ступина прямиком в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии на Полянке. Была необходима срочная операция. От получения травмы в Подмосковье до начала работы хирургов прошло менее 3,5 часа", – говорится в сообщении.

В медучреждении рассказали, что пациентка получила травму, когда на нее во время тренировки случайно упал другой спортсмен. Девочка сразу же почувствовала онемение рук и ног, из-за чего у нее не получилось даже самостоятельно подняться.

"Картина МРТ указывала на компрессию спинного мозга, миелопатию, разрыв связочного комплекса. Перелома не было, но был вывих. От смещения появилась травматическая грыжа, диск буквально "вылез" в позвоночный канал, давил на спинной мозг и был причиной паралича конечностей", – отметил нейрохирург Алексей Гаглоев.

В результате пятичасовая операция прошла успешно. В реанимации к пациентке вернулась чувствительность рук и ног, а спустя 10 дней девочка начала самостоятельно ходить.

Сейчас подросток готовится к выписке. Ее еще ждет реабилитация и корректирующая операция, после чего она сможет вернуться к обычной жизни, рассказали в клинике.

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