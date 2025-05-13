Московские врачи спасли пациента с кардиогенным шоком

Фото: департамент здравоохранения Москвы

Врачи ГКБ № 15 имени О. М. Филатова спасли 60-летнего пациента с кардиогенным шоком. Об этом Москве 24 рассказали в столичном Депздраве.

В городской больнице сообщили, что мужчина поступил в шоковый центр с острым инфарктом миокарда и критически низким артериальным давлением, похожим на кардиогенный шок. У пациента наблюдалась заторможенность, его кожа была бледной и холодной на ощупь.

Консилиум врачей решил сначала использовать экстракорпоральную мембранную оксигенацию (ЭКМО), то есть насытить кровь кислородом. Далее мужчину подключили к аппарату. Это позволило стабилизировать состояние больного, после чего врачи смогли выполнить операцию коронарного стентирования, восстановив проходимость артерий.

Медики подчеркнули, что кардиогенный шок осложняет острый инфаркт миокарда у некоторых людей, что считается реальной угрозой для жизни пациента. Кроме того, он почти не поддается лекарственной терапии.

"В данном случае в успешном лечении пациента фактически одновременно участвовали врачи сразу нескольких подразделений ГКБ № 15, поэтому у мультидисциплинарной бригады получилось помочь пациенту не только выжить, а и в удовлетворительном состоянии отправиться домой", – рассказали в больнице.

О других случаях спасения пациентов столичными врачами можно узнать в телеграм-канале Депздрава.

Ранее врачи Истринской больницы спасли зрение 38-летнему мужчине, которому в глаз попала проволока. Инцидент произошел с пациентом во время ремонта детали автомобиля в гараже. На нем не было защитных очков, и фрагмент проволоки попал в глаз.

Ее кусок вошел внутрь на 2 сантиметра, что привело к потере давления внутри глаза. После операции зрение мужчины восстановилось на 90%, так как проволока по счастливой случайности не задела сетчатку.

