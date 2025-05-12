Подмосковные врачи спасли зрение мужчине после попадания проволоки в глаз

Фото: mz.mosreg.ru

Врачи Истринской больницы спасли зрение 38-летнему мужчине, которому в глаз попала проволока. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минздрава.

Кусок проволоки попал в глаз мужчине, когда он болгаркой ремонтировал деталь машины в своем гараже. Это произошло по причине того, что на нем не было защитных очков. В результате пострадавший с болевым синдромом был доставлен в больницу.

Врачи определили, что кусок проволоки вошел внутрь на 2 сантиметра. Это привело к потере давления внутри глаза. Медикам потребовалось все промыть и восстановить тонус, не допустив осложнений. Операция длилась 1 час 20 минут. В результате мужчина почувствовал облегчение.

Спустя неделю пострадавший был выписан домой. В настоящее время зрение восстановилась на 90%. Заведующая офтальмологическим отделением Зарема Дреева уточнила, что проволока лишь по счастливой случайности не задела сетчатку глаза.

Ранее врачи детского клинического центра имени Рошаля извлекли дротик из черепа 10-летнего мальчика. Ребенок получил травму во время игры в дартс.

Дротик не задел жизненно важные ткани головного мозга. Инородный предмет вытащили с помощью специальных инструментов. Процедура длилась 6 минут и завершилась успешно. После мальчик прошел курс антибактериальной и противовоспалительной терапии.

