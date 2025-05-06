Подмосковные врачи извлекли дротик из черепа мальчика

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Врачи детского клинического центра имени Рошаля извлекли дротик из черепа 10-летнего мальчика. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного Минздрава.

Ребенок получил проникающую травму головы во время игры в дартс. Дротик прошел через кортикальный слой и не задел жизненно важные ткани головного мозга, рассказал заведующий нейрохирургическим отделением Аслан Текоев.

По его словам, инородный предмет вытащили с помощью специальных инструментов. Процедура длилась шесть минут и завершилась успешно.

После извлечения дротика мальчик прошел курс антибактериальной и противовоспалительной терапии. Пациента уже выписали из больницы, уточнили в ведомстве.

Ранее подмосковные врачи спасли 14-летнюю девочку, которая случайно проглотила 15-сантиметровую ложку. С помощью видеоскопа медики заметили, что предмет уперся тонкой частью в стенку желудка, а широкой уходил в луковицу двенадцатиперстной кишки. Ложку извлекли, воспользовавшись эндоскопической петлей, щипцами и хирургическим зажимом.