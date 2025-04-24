Подмосковные врачи достали 30 рублей из желудка пятилетней девочки

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В детском клиническом центре имени Рошаля из желудка пятилетней девочки достали три монеты по 10 рублей, которые она проглотила. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Подмосковья.

"В течение двух дней родители надеялись, что монеты выйдут естественным путем", – говорится в сообщении.

В пресс-службе ведомства отметили, что монеты застряли в желудке, и девочке требовалась операция.

Эндоскопист Григорий Азизян сообщил, что операция длилась 35 минут и была проведена с использованием инструмента под названием "крысиный зуб". Инструмент позволил аккуратно захватить и извлечь монеты из желудка пациентки.

Уточняется, что операция прошла успешно и через три часа ребенка выписали домой.

Ранее врачи извлекли из пищевода годовалого ребенка наклейку. При поступлении у ребенка наблюдалось обильное слюнотечение и тошнота.

Департамент врача-эндоскописта Алисы Педченко сообщил, что во время гастроскопии наклейку извлекли с помощью специальных щипцов. Инородный предмет простоял в пищеводе примерно сутки.