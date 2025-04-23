Медики Москвы спасли годовалого ребенка, подавившегося наклейкой-звездочкой

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Специалисты детской городской клинической больницы № 9 имени Сперанского извлекли из пищевода годовалого ребенка наклейку-звездочку. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента здравоохранения.

В ведомстве уточнили, что при поступлении у ребенка наблюдалось обильное слюнотечение и тошнота. Старшие дети рассказали маме, что мальчик ел яблоко, когда поперхнулся и стал кашлять, давиться, синеть.

Для диагностики сразу выполнили компьютерную томографию, так как растительные фрагменты плохо видны на рентгене. В ходе исследования медики нашли в пищеводе наклейку-звездочку, приклеившуюся к слизистой.

"Во время гастроскопии с помощью специальных щипцов мы извлекли наклейку, которую, так как она из пластика, на рентгене мы бы не увидели. Инородный предмет простоял в пищеводе примерно сутки и вызвал лишь осаднение в этой зоне", – процитировал департамент врача-эндоскописта Алисы Педченко.

Она отметила, что на следующий день мальчика выписали из больницы. Он чувствует себя хорошо.

Врач напомнила, что маленького ребенка стоит держать возле себя на расстоянии вытянутой руки. Кроме того, нужно соблюдать осторожность, когда ребенок остается со старшими детьми, особенно если разница в возрасте невелика.

Ранее в Подмосковье спасли восьмилетнего мальчика, которому попало ручкой в глаз. Предмет повредил роговицу, радужку и хрусталик.

Медикам удалось восстановить глаз ребенку. Теперь он сможет вернуться к обычной жизни.