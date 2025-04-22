В Подмосковье спасли зрение ребенку после попадания ручки в глаз

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В детском клиническом центре имени Рошаля спасли зрение ребенку, которому в глаз воткнулась ручка. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Подмосковья.

"Бригада скорой помощи экстренно доставила восьмилетнего мальчика в детский клинический центр имени Рошаля с тяжелым ранением глаза. В школе мальчик играл с друзьями, но в процессе игры школьнику в глаз попала ручка", – говорится в сообщении. Уточняется, что из-за попадания предмета в глаз произошел разрыв роговицы, радужки и хрусталика с кровотечением.

В министерстве сообщили, что несовершеннолетнему провели экстренную операцию. Врачам удалось восстановить глаз ребенку, но после выписки из больницы медики заметили ухудшение зрения у мальчика. Внутри глаза ребенка постепенно стали образовываться тяжи и пленки. Это стало следствием реакции на травму.

"Когда появились первые признаки того, что тяжи начали провоцировать отслойку сетчатки, мы выполнили внутриглазную операцию с целью исключить риски осложнений. Через три маленьких разреза мы ввели в глаз микроинструменты диаметром 0,5 миллиметра и подключили систему, поддерживающую внутреннюю среду глаза. Под микроскопом, аккуратно воздействуя на ткани глаза инструментами, нам удалось убрать все патологические пленки без повреждения здоровых тканей и полностью устранить отслойку сетчатки", – приводит пресс-служба слова врача-офтальмолога отделения микрохирургии глаза Сабира Казиева.

В ведомстве добавили, что медикам удалось сохранить зрение мальчику. После восстановления ребенок сможет вернуться к обычной жизни без ограничений.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье врачи спасли ребенка, у которого выявили шесть пальцев на ноге. Подросток обратился в медучреждение, так как эта патология доставляла ему дискомфорт, в том числе во время подбора обуви.

Врач – травматолог-ортопед МОДКТОБ Джамиля Кукуева сообщила, что функциональность стопы подростка в скором времени восстановится, а последствия патологии исчезнут.