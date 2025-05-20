Врачи Центра имени Рошаля спасли девочку со скорлупой от фисташки в трахее

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Врачи Детского клинического центра имени Л. М. Рошаля прооперировали девочку в возрасте 1,5 года, которая подавилась фисташкой, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.

Ребенок поступил в больницу с хрипами, одышкой и свистящим дыханием.

"В ходе видеобронхоскопии мы обнаружили, что дыхательный просвет практически полностью перекрыт инородным телом, которое уже успело обрасти грануляционной тканью", – рассказала врач-эндоскопист Дарья Степаненко.

Специалисты провели ригидную бронхоскопию. В трахею был установлен тубус бронхоскопа и с помощью специальных щипцов скорлупу подтянули в область подголосового пространства. Далее инородный предмет полностью достали под контролем ригидного ларингоскопа.

По словам Степаненко, скорлупа могла привести к воспалению или даже к смерти. На данный момент девочка чувствует себя хорошо и уже выписана домой. Врачи напомнили, что в подобных ситуациях необходимо незамедлительно обращаться в медучреждения.

Ранее врачи извлекли дротик из черепа 10-летнего мальчика. Ребенок получил проникающую травму головы во время игры в дартс. Дротик прошел через кортикальный слой и не задел жизненно важные ткани головного мозга. Инородный предмет вытащили с помощью специальных инструментов. Процедура длилась шесть минут.