В Подмосковье ребенку удалили 15-сантиметровую кисту легкого

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В детском клиническом центре имени Л. М. Рошаля удалили 15-сантиметровую кисту легкого восьмимесячному ребенку. Об этом сообщили на сайте министерства здравоохранения Московской области.

Кистозное образование было обнаружено во время воспалительного процесса, вызванного на фоне ОРВИ. Оно сдавливало здоровую ткань легкого и не давало ему полноценно расти и развиваться.

Заведующий отделением детской хирургии № 2 Никита Степаненко рассказал, что у мальчика был ранее недиагностированный порок развития легкого – кистозная мальформация. Рост кист и воспалительный процесс характерны для такой патологии.

"Мы выполнили ему торакоскопическую операцию: без разреза нам удалось аккуратно удалить кисту вместе с пораженной частью верхней доли правого легкого", – сказал Степаненко.

Врач отметил, что операция длилась около часа и прошла успешно. На данный момент мальчик чувствует себя хорошо и уже выписан домой.

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