Девочке из США, родившейся в "маске Бэтмена", проведут две операции в Петербурге

Фото: vk.com/Гигантский Невус | Лечение (https://vk.com/nevus_net)

Девочке из США Луне Феннер, родившейся в "маске Бэтмена", проведут две операции на лице в Санкт-Петербурге в мае и июле. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на частную клинику.

"Первая операция назначена на 7 мая, это имплантация трех тканевых экспандеров. Вторая операция, основная, пройдет в июле", – рассказала собеседница агентства.

Девочка появилась на свет с огромным черным родимым пятном (гигантским меланоцитарным невусом) в 2019 году. Пользователи Сети прозвали такую особенность во внешности "маской Бэтмена".

Врачи в США предупредили, что проблема была не только внешняя – пятно может превратиться в меланому. Они предложили удалить его за 80 операций. Для ребенка это было бы слишком тяжело, и медики рекомендовали подождать, пока девочка подрастет.

Мать девочки Кэрол Феннер отметила еще одну сложность – стоимость лечения могла достигнуть 500 миллионов долларов. Семья такими деньгами не располагала.

Тогда женщина попробовала собрать деньги через благотворительность и СМИ. Таким образом, на историю девочки обратил внимание краснодарский хирург-онколог Павел Попов. Он предложил полечить ребенка в России.

В октябре была проведена первая процедура методом фотодинамической терапии с применением лазера под местной анестезией. Мать девочки тогда поделилась, что дочь чувствует себя после вмешательства замечательно.

В течение следующих двух лет кубанские врачи провели шесть операций. В результате процедур у девочки был полностью удален невус, но остались сильные рубцы, мешавшие девочке полностью закрывать глаза во время сна.

17 апреля 2024 года Феннеры снова прибыли в Россию для дальнейшего лечения. На этот раз врачи принялись за удаление рубцов и восстановление век. По словам матери ребенка, операция прошла штатно.