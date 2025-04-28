Нейрохирурги Морозовской больницы спасли 10-летнюю девочку с кровоизлиянием в мозг

Фото: телеграм-канал "Московская медицина"

Специалисты нейрохирургического отделения Морозовской больницы спасли жизнь 10-летней девочке, которая поступила в тяжелом состоянии с внутричерепным кровоизлиянием. Об этом сообщили в телеграм-канале медицинского учреждения.

Как рассказал лечащий врач, девочку доставили в Морозовскую больницу из региональной клиники, где ей установили специальный дренаж в голову для удаления избыточной жидкости. Эта мера потребовалась для того, чтобы снизить внутричерепное давление.

Когда состояние девочки улучшилось, ей провели сложную диагностику.

Врачи выполнили прямую церебральную ангиографию, которая позволяет увидеть анатомию сосудов головного мозга и выявить любые сосудистые патологии. Кроме того, была проведена эндоваскулярная эмболизация.

"Цель нашего лечения – минимизировать кровоток в сосудах, чтобы снизить вероятность разрыва и риски кровотечения при последующем открытом удалении мальформации. Однако сосудистая аномалия девочки имела сложную локализацию, что создавало определенные риски при операции", – сообщил нейрохирург больницы Илья Носов.

После первого курса лечения девочку выписали домой, назначив повторный прием через два месяца для следующей процедуры. В ходе дальнейшего лечения врачам удалось заблокировать 60% проблемного сосуда. На завершающей операции получилось достигнуть максимального эффекта с минимальной потерей крови, говорится в сообщении.

Сейчас девочка чувствует себя намного лучше.

В Морозовской больнице дополнили, что на базе медицинского учреждения каждый год проводят около 200 операций детям с геморрагическим инсультом. В 60–70% случаев причина – артериовенозная мальформация. С возрастом риск разрыва такой мальформации у детей увеличивается, что может вызвать тяжелые осложнения, инвалидность или даже смерть.

Ранее сообщалось, что в детском клиническом центре имени Рошаля спасли девочку, которая проглотила три монеты по 10 рублей. Операция длилась 35 минут и была проведена с использованием инструмента под названием "крысиный зуб".

В результате монеты удалось достать. Через три часа девочку выписали домой.