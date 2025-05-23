Московские врачи спасли семилетнего мальчика с врожденной аномалией мочеточника

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Врачи детской городской клинической больницы № 9 имени Г. Н. Сперанского спасли 7-летнего мальчика, который был доставлен в больницу с редкой аномалией – ретрокавальным мочеточником. Об этом сообщает пресс-служба столичного Депздрава.

По данным ведомства, из-за этого врожденного порока мочеточник спиралевидно огибает нижнюю полую вену, что приводит к застою мочи в лоханке и к ухудшению работы почек. При этом детский хирург и уролог-андролог Эдуард Айрян добавил, что ретрокавальный мочеточник может повлиять на нарушение выведения мочи из почки в мочевой пузырь.

Он также рассказал, что данное заболевание чаще всего встречается среди мужчин в возрасте 30–40 лет. Ситуация 7-летнего мальчика, как уточнил врач, осложнялась наличием добавочных сосудов, которые сдавливали зону перехода лоханки в мочеточник.

"Моча плохо оттекала на двух уровнях: в зоне добавочных сосудов и перекресте с полой веной", – указал Айрян.

Однако врачам разных профилей удалось отсечь мочеточник от лоханки, а после переместить его перед полой веной и ушить. В результате операции хирурги смогли восстановить правильное анатомическое положение органов. Через 10 дней ребенок был выписан домой в хорошем состоянии.

Ранее врачи детской больницы имени Сперанского спасли восьмилетнего мальчика, который не мог есть и пить после падения на подлокотник дивана. Сперва медики заподозрили у мальчика новообразование в брюшной полости. Однако вскоре врачи выяснили, что кишечная непроходимость была вызвана травмой живота.

Из-за травмы у мальчика выросла гематома размером 52 на 48,5 миллиметра. В ходе лапароскопической операции хирурги выяснили, что гематома выросла между двумя слоями двенадцатиперстной кишки. Врачи аккуратно вскрыли слои, после чего добрались до гематомы и удалили ее. Спустя неделю ребенка выписали домой.

