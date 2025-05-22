Столичные хирурги спасли мальчика, который не мог есть и пить после падения

Фото: телеграм-канал "Московская медицина"

Врачи Детской больницы имени Г. Н. Сперанского спасли восьмилетнего мальчика, который не мог есть и пить после падения на подлокотник дивана. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного департамента здравоохранения.

Ребенок поступил в медучреждение с жалобами на рвоту, а также трудную проходимость пищи и жидкости. Сначала медики заподозрили у мальчика новообразование в брюшной полости.

Однако вскоре врачи выяснили, что кишечная непроходимость была вызвана травмой живота, в результате которой у мальчика выросла гематома размером 52 на 48,5 миллиметра.



"По словам родителей, несколько дней назад ребенок, заигравшись, упал телом на твердый подлокотник дивана. На боль не жаловался, видимых следов травмы на передней брюшной стенке не наблюдалось. Но через два дня ему стало плохо", – уточнили в больнице.

В медучреждении мальчику провели несколько инструментальных исследований, которые визуализировали образование. Врачам также необходимо было исключить его злокачественность. Ребенку сделали анализы на онкомаркеры, которые оказались отрицательными.

Заведующий отделением экстренной хирургической помощи Руслан Молотов рассказал, что во время проведения гастроскопии в просвете двенадцатиперстной кишки медики обнаружили непроходимость.

"Гастроскоп размером всего 3,5 миллиметра не смог "пройти" из-за наросшей гематомы, перекрывшей просвет двенадцатиперстной кишки. Дело дошло до того, что ребенок уже не мог есть твердую пищу и воду пил лишь малыми порциями", – добавил врач.

В ходе лапароскопической операции хирурги выяснили, что гематома выросла между двумя слоями двенадцатиперстной кишки. Врачи аккуратно вскрыли слои, после чего добрались до гематомы и удалили ее.

Молотов отметил, что подобные травмы в основном бывают от ручки велосипеда.

"Это был редкий случай, и к нам вовремя обратились, потому что гематома могла инфицироваться, образоваться абсцесс. Уже на следующий день после операции ребенок стал есть твердую пищу", – поделился детский хирург.

Спустя неделю мальчика выписали домой полностью здоровым, и он смог вернуться к активной жизни.

Ранее врачи извлекли дротик из черепа 10-летнего мальчика. Ребенок получил проникающую травму головы во время игры в дартс.

Дротик прошел через кортикальный слой и не задел жизненно важные ткани головного мозга. Инородный предмет вытащили с помощью специальных инструментов. Процедура длилась шесть минут.