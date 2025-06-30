Подмосковные врачи спасли мужчину, который выпил химикат вместо газировки

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Врачи Сергиево-Посадской больницы спасли мужчину, который выпил химикат для уничтожения сорняков вместо газировки. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минздрава.

В больнице 40-летний мужчина рассказал, что работал на даче и случайно, перепутав бутылки, выпил гербицид вместо газировки. Во время обследования врачи выявили у пациента химический ожог пищевода и желудка. Пострадавшему сделали инфузионную и дезинтоксикационную терапию.

Врач хирургического отделения № 3 Павел Лазука отметил, что у пациента не было зафиксировано осложнений в виде желудочно-кишечного кровотечения и печеночно-почечной недостаточности. Сейчас он чувствует себя хорошо и уже выписан из медучреждения.

Специалисты предупредили, что нельзя переливать технические жидкости в емкости от пищевых продуктов. В случае если такая бутылка используется, тогда рекомендовали оторвать этикетку и указать на упаковке, что находится внутри. Кроме того, медики посоветовали не хранить химию рядом с продуктами и напитками.

Ранее врачи из центра токсикологии Института Склифосовского спасли женщину, которую укусил скорпион. Членистоногое ужалило сотрудницу офиса в указательный палец. Она почувствовала недомогание и сильную боль, после чего вызвала скорую.

В больнице ей оказали всю необходимую помощь. Там объяснили, что укус скорпиона почти не заметен, однако яд вызывает сильную боль, уплотнение в месте укуса и слабость. Врачи предположили, что это членистоногое могло "приехать" из Крыма в Москву случайно, вместе с продуктами или одеждой.

