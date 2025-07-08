Врачи в Подмосковье спасли девочку, попробовавшую гель от насекомых

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Врачи Видновской больницы спасли трехлетнюю девочку, которая случайно попробовала гель от насекомых. Об этом сообщили в подмосковном Минздраве, передает Агентство "Москва".

По информации ведомства, мама ребенка решила провести генеральную уборку на кухне и выставила все предметы из шкафов на стол. Когда она ненадолго отлучилась, девочка попробовала жидкость из яркого тюбика. Поскольку инсектицид оказался невкусным, она отправилась к родителям и рассказала о случившемся.

Юной пациентке медики сделали промывание желудка и инфузионную терапию. В настоящее время ребенок чувствует себя удовлетворительно и уже выписан домой.

Инсектицидные средства содержат токсичные химические соединения, которые предназначены только для уничтожения насекомых. Попадание таких веществ в организм вызывает проблемы со здоровьем, особенно у маленьких детей, пояснила заведующая педиатрическим отделением больницы Вероника Петрова.

Врач отметила, что бытовую химию следует хранить вне досягаемости детей. Кроме того, рекомендуется на шкафы и ящики устанавливать специальные замки.

Ранее в детском клиническом центре имени Рошаля вылечили четырехлетнего мальчика с тяжелым щелочным ожогом пищевода. Ребенок получил травму после того, как случайно проглотил средство для окраски волос. Хирурги провели эндоскопическое бужирование и без разреза восстановили проходимость пищевода.