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09 июля, 12:00

Общество

Московские врачи оформили более 75 млн электронных рецептов с QR-кодом за 4 года

Московские врачи оформили более 75 млн электронных рецептов с QR-кодом за 4 года

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Московские врачи оформили более 75 миллионов электронных рецептов с QR-кодом за 4 года. О результатах работы цифрового сервиса рассказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. По ее словам, эта площадка не только значительно упростила процесс получения лекарств и выписку рецептов врачом, но и обеспечила точность при отпуске медикаментов.

Кроме того, электронный рецепт нельзя потерять, забыть или повредить, он находится в смартфоне. Такой QR-код не получится подделать, а многократная покупка одного и того же лекарства в различных аптеках исключена.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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