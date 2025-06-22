"Мой район. Новости": Центр женского здоровья начали готовить к открытию на Полярной улице

В Центр женского здоровья рядом с домом смогут обратиться жительницы района Северное Медведково. Медицинское учреждение после капитального ремонта готовится к открытию на Полярной улице.

В одном месте пациенткам будут доступны все виды диагностики и лечения. Врачи помогут подготовиться к рождению ребенка и будут сопровождать жительниц города от первого визита. Такие современные центры приходят на смену небольшим женским консультациям.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".