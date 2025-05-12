Главврач ГКБ № 15 Вечорко рассказал о новых возможностях для будущих матерей в Москве

Более 85 тысяч пациентов принял Центр женского здоровья при больнице № 15 имени О. М. Филатова с ноября 2024. Главный врач больницы Валерий Вечорко отметил, что было сделано более 7 тысяч ультразвуковых исследований и порядка 2,5 тысячи маммографий. Врач рассказал о новых возможностях для будущих матерей и других видах медицинской помощи.

Большое интервью с главным врачом Валерием Вечорко выйдет в понедельник, 12 мая, в эфире телеканала Москва 24.

