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24 апреля, 22:15

Город

В Москве завершилась программа модернизации приемных отделений больниц

В Москве завершилась программа модернизации приемных отделений больниц

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 24 апреля

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Мэр Москвы объявил об открытии шестого флагманского центра

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Программа модернизации приемных отделений городских больниц в Москве успешно завершена. В четверг, 24 апреля, открылся финальный, шестой флагманский центр. Его оборудовали в больнице имени Буянова в Царицыне. Медицинский комплекс способен принимать до 200 пациентов ежедневно.

Только с начала этого года флагманские центры и обновленные приемные отделения московских больниц приняли более 200 тысяч человек. Всего с момента открытия первого флагмана больницы имени Вересаева в 2023 году помощь по новому стандарту получили более 500 тысяч пациентов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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