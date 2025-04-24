В Москве завершилась программа модернизации приемных отделений больниц

Программа модернизации приемных отделений городских больниц в Москве успешно завершена. В четверг, 24 апреля, открылся финальный, шестой флагманский центр. Его оборудовали в больнице имени Буянова в Царицыне. Медицинский комплекс способен принимать до 200 пациентов ежедневно.

Только с начала этого года флагманские центры и обновленные приемные отделения московских больниц приняли более 200 тысяч человек. Всего с момента открытия первого флагмана больницы имени Вересаева в 2023 году помощь по новому стандарту получили более 500 тысяч пациентов.

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