Собянин рассказал об итогах работы флагманских центров больниц в 2024 году

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Почти 370 тысяч человек спасли во флагманских центрах московских больниц в 2024 году. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По словам мэра, с введением нового стандарта врачи стали оказывать помощь в 1,5 раза быстрее. Так, с момента поступления пациента до первичного осмотра теперь проходит не более 20 минут.

Помимо этого, в распоряжении медиков оказались новейшая медицинская техника и почти 60 суперсовременных операционных, часть из которых – уникальные гибридные.

"Также в каждом флагманском центре работает цифровая система "Триаж". Она анализирует показатели здоровья и распределяет поступающих по трем функциональным зонам", – добавил мэр Москвы.

Пациенты в критическом состоянии сразу попадают из машины скорой помощи в "красную" зону – противошоковый зал или операционную. По итогам прошлого года свыше 145 тысяч пациентов поступили во флагманские центры по "красному" и "желтому" потокам. В экстренных случаях задействуются вертолеты, отметил Собянин.

На сегодняшний день в Москве функционируют пять флагманских центров. Еще один – в больнице имени Буянова – откроют в текущем году.

Ранее Собянин рассказал, что медицинская система Москвы в настоящее время переживает самую масштабную в своей истории модернизацию. В городе используются инновационные решения в строительстве, чтобы сделать медучреждения качественнее и безопаснее.

Уже почти 300 поликлиник Москвы начали работу по новому стандарту, 74 из них впервые были открыты в 2024 году. Кроме того, в конце декабря были открыты 14 модернизированных зданий.