Собянин: в больнице № 31 за год оказали помощь 576 детям, рожденным раньше срока

Фото: портал мэра и правительства Москвы

По прошествии первого года работы в отделении реанимации новорожденных Перинатального центра ГКБ № 31 имени Г.М. Савельевой медики оказали помощь 576 детям, которые были рождены раньше срока. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем телеграм-канале.

По словам мэра, современная аппаратура и передовые методы помогают врачам выхаживать даже тех детей, масса тела которых является низкой и экстремально низкой. Так, самый маленький новорожденный отделения весил 490 граммов.

В центре созданы все условия для проведения высококачественного и безопасного лечения. Кроме того, в учреждении работает команда профессионалов, подчеркнул Собянин.

Так, с помощью специальных кувезов с датчиками врачи могут настроить для детей оптимальный температурный режим, влажность воздуха и концентрацию кислорода, создав таким образом максимально комфортные условия для роста недоношенных детей.

При этом на протяжении выхаживания ребенка его мама содержится в отдельной палате. Как только состояние младенца становится достаточно стабильным, его переводят к ней. Таким образом удается сохранить между ними связь, крайне важную для развития ребенка, пояснил мэр.

Вместе с тем в Москве запустят новый проект для помощи младенцам, которые были рождены раньше срока или пережили критические состояния после своего появления на свет. Так, в городе будут открыты специализированные центры медицинского сопровождения, которые начнут действовать при многопрофильных больницах. Помощь детям в таких учреждениях будут оказывать узкие и высококвалифицированные специалисты.