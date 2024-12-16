В 2025 году откроют еще 12 центров женского здоровья – Ракова

Фото: пресс-служба департамента здравоохранения города Москвы

В 2025 году в Москве откроются 12 центров женского здоровья. Об этом рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в интервью телеканалу Москва 24.

Вице-мэр отметила, что все москвички будут иметь возможность на протяжении жизни наблюдаться в этих центрах. По ее словам, учреждения работают не только на сопровождение беременности. Там также лечат и предотвращают разные женские заболевания. Большое внимание уделяется профилактике и раннему выявлению онкологии, уточнила Ракова.

"Стараемся в этих центрах создать и специализированные кабинеты для семей для того, чтобы могли решать вопросы планирования беременности, бесплодия, школу молодых родителей. В общем сделать все, чтобы мужчины тоже имели возможность эти центры посещать", – рассказала заммэра.

Большое интервью с заместителем мэра Москвы Анастасией Раковой смотрите на телеканале Москва 24 и на VK Видео 16 декабря в 09:00.

Между тем в Москве открылся один из центров женского здоровья на базе больницы № 67 имени Ворохобова. Там жительницы столицы могут получить все виды помощи. Прием проводят более 100 врачей, в том числе акушеры-гинекологи, психологи, эндокринологи и терапевты.

Особое внимание уделяется тем, кто планирует родить ребенка. Будущие мамы могут бесплатно сдать анализ на уровень гормонов, а также подготовиться к появлению малыша в школе будущих родителей, работающей в учреждении.