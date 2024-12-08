Главный акушер Москвы: в столице справляются с самыми сложными заболеваниями

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В Москве врачи справляются с самыми сложными заболеваниями благодаря высоким технологиям, а также наличию необходимого оборудования и квалифицированному персоналу. Об этом рассказал ТАСС главный акушер Москвы, заместитель главного врача городской клинической больницы № 31 им. академика Г.М. Савельевой Антон Оленев.

"В первую очередь это огромные медицинские возможности, современное оборудование, это специалисты, которые на самом современном уровне погружены в каждый нюанс, в каждую специальность, потому что мы встречаемся со все более и более сложными заболеваниями, с которыми Москва может справиться", – рассказал Оленев.

Он также отметил, что будущих матерей размещают в комфортных палатах и стараются обеспечить им индивидуальный подход.

Оленев рассказал, что самым молодым беременным женщинам обеспечивают качественное ведение беременности. Также врачи лечат различные гинекологические заболевания.

Ранее сообщалось, что Центр женского здоровья открылся в столице на базе городской клинической больницы (ГКБ) № 67 имени Ворохобова. Этот центр стал уже пятым подобным учреждением в Москве.