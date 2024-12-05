Врачи в Москве спасли женщину, потерявшую 3,5 литра крови из-за внематочной беременности

Фото: depositphotos/Wavebreakmedia

Врачи городской клинической больницы № 24 спасли жизнь пациентке, которая потеряла 3,5 литра крови из-за внематочной беременности, передает Агентство "Москва".

Женщина обратилась в платную клинику с сильными болями в животе. Ей сделали УЗИ, показавшее, что у разорвалась маточная труба. Медики срочно направили ее в больницу по скорой помощи. В момент поступления состояние пациентки было критическим. Еаблюдалось низкое давление, слабый пульс и общая заторможенность.

Через семь минут женщину прооперировали, а внутреннее кровотечение остановили. Затем кровь пациентки собрали, отфильтровали и перелили обратно.

Как объяснил заведующий отделением анестезиологии перинатального центра Максим Александров, применение технологии Cell Saver позволяет пациентам с большой кровопотерей возвращать их собственные эритроциты, а не переливать донорскую кровь.

"Это особенно важно у пациентов с редкими группами крови. Также при применении технологии Cell Saver мы имеем возможность в течение 15–20 минут начать возврат собственных эритроцитов, что значительно улучшает прогноз и ускоряет выписку выздоровевшей пациентки", – рассказал он.

Ранее врачи детского клинического центра имени Рошаля удалили 9-летнему мальчику доброкачественную опухоль, которая появилась в области верхней челюсти. Образование состояло из тканей зуба.

Хирургическое вмешательство длилось больше часа. Во время него удалили опухоль вместе с зубом, воспользовавшись пьезоскальпелем. Сейчас ребенок проходит восстановление в стационаре.