В Москве открылся центр женского здоровья на базе ГКБ им. Ворохобова

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Центр женского здоровья открылся в столице на базе городской клинической больницы (ГКБ) № 67 имени Ворохобова, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"В таких специализированных клиниках нового формата женщины могут получать качественную и эффективную медицинскую помощь в течение всей жизни", – цитирует ее портал мэра и правительства города.

Центр, заработавший 2 декабря, стал уже пятым подобным учреждением в Москве. При этом в структуру ГКБ входит один из крупнейших московских перинатальных центров, что позволяет оказывать будущим мамам качественную медицинскую помощь как до родов, так и после родов.

Медицинское учреждение находится на улице Саляма Адиля, лечебно-диагностическую помощь смогут получать жители СЗАО и ЦАО. Им доступны все необходимые скрининговые исследования, специальное лечение в многопрофильной клинике, услуги перинатального центра.

Здесь находятся 16 кабинетов акушеров-гинекологов, кабинеты дежурного врача, кардиотокографии и патологии шейки матки, еще 5 помещений нужны для выполнения ультразвуковых исследований. Москвички, кроме профильных специалистов, могут посетить психолога, эндокринолога и терапевта. В центре работают высококвалифицированные специалисты – 54 врача и 27 сотрудников среднего медперсонала.

Ранее в Москве открылся крупнейший в России центр женского здоровья, открытый на базе ГКБ № 15 имени Филатова на Перервинском бульваре. Центр объединил 13 женских консультаций, которые ранее располагались в разных районах Юго-Восточного административного округа. Уточнялось, что консультации далеко не всегда обладали самыми лучшими и приспособленными помещениями.

