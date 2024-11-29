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29 ноября, 23:22

Общество

Глава СПЧ Фадеев раскритиковал проверку фертильности женщин в Москве

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев подверг критике массовую проверку женщин на фертильность, которую предложили пройти москвичкам. Об этом пишет РБК.

В сентябре жительницам Москвы массово выдали направление на проверку антимюллерова гормона (АМГ), уровень которого влияет на производство пригодных к оплодотворению яйцеклеток.

"Это зачем? Хотят узнать потенциал рождаемости в стране. Но для этого достаточно было бы проанализировать информацию по тысяче человек. Зачем всех заставлять?", – высказался Фадеев.

Он также добавил, что по мнению специалистов, один такой анализ не показывает ничего "в полной мере". По его мнению, это является примером неделикатного отношения к пациентам.

Ранее стало известно, что в середине сентября Москва первой в стране начала реализацию программы в сфере репродуктивного здоровья, которая позволит женщинам в возрасте от 18 до 40 лет готовиться к беременности с учетом состояния их здоровья.

Программа предлагает полный комплекс медицинских мероприятий, которые помогут женщинам забеременеть. Среди них, например, бесплатное сохранение яйцеклеток в специализированном биобанке с помощью заморозки, ЭКО и генетическая диагностика эмбрионов.

Всего за две недели после запуска программы около 60 тысяч жительниц Москвы выразили желание воспользоваться возможностью бесплатно пройти тест на фертильность.

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