Ракова: 20 тысяч москвичек сдали тест на фертильность во время нового проекта

Фото: 123RF/akkamulator

Около 60 тысяч жительниц Москвы выразили желание воспользоваться возможностью бесплатно пройти тест на фертильность в рамках программы в сфере репродуктивного здоровья, которую в столице запустили две недели назад. Среди них уже 20 тысяч прошли тест и получили результаты. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в интервью РИА Новости.

"Уже первые результаты на выборке 20 тысяч говорят о том, что, увы, достаточно значимому проценту женщин разных возрастов уже сейчас надо отбросить все важные для них вопросы на второй план и заняться главной задачей для любой женщины – стать мамой", – отметила заммэра.

По словам Раковой, если выявлена проблема, на нее важно обратить внимание как можно скорее, так как через несколько лет уже может быть поздно. В связи с этим Ракова напомнила, что, помимо теста на фертильность, в Москве также реализовывается программа, которая позволяет обеспечить за счет средств города забор яйцеклеток и криоконсервацию.

Заммэра столицы подчеркнула, что для определенных категорий женщин город берет на себя расходы, связанные с генетическим тестом эмбрионов. Также Ракова отметила, что средний возраст жительниц Москвы в момент рождения первого ребенка колеблется около 29 лет.

"Отчасти в этом, можно сказать, виновата медицина. Ведь сегодня каждая женщина практически уверена, что она может родить в любом возрасте. И отчасти это так. Уровень московской медицины позволяет на сегодняшний день запланировать, обеспечить беременность и сопроводить роды на очень высоком уровне и помочь новорожденным детям практически с любой патологией", – добавила она.

В середине сентября Москва первой в стране начала реализацию программы в сфере репродуктивного здоровья, которая позволит женщинам в возрасте от 18 до 40 лет готовиться к беременности с учетом состояния их здоровья.

Программа предлагает полный комплекс медицинских мероприятий, которые помогут женщинам забеременеть. Среди них, например, бесплатное сохранение яйцеклеток в специализированном биобанке с помощью заморозки, ЭКО и генетическая диагностика эмбрионов.