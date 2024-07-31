Три центра женского здоровья планируется открыть на юге Москвы до конца 2025 года

Фото: Тимофей Мелентьев

В Москве планируется открыть 30 центров женского здоровья – по одному на каждые три района, в том числе три учреждения будут работать в Южном административном округе столицы. Об этом Агентству "Москва" рассказала депутат Мосгордумы, координатор "Женского движения Единой России" в ЮАО Ольга Мельникова.

"Южный административный округ занимает 12% площади столицы и является одним из самых густонаселенных округов. Поэтому я считаю, что подобные центры должны открываться у нас в первую очередь. Департамент здравоохранения Москвы разделяет это мнение, поэтому для организации таких учреждений в ЮАО уже подобраны несколько зданий", – подчеркнула Ольга Мельникова, которая накануне посетила первый центр женского здоровья при городской клинической больнице (ГКБ) № 31.

По ее словам, также готовится к открытию центр женского здоровья на базе ГКБ имени Юдина (улица Медиков, дом 7), ведется подготовка к капитальному ремонту помещений по адресам улица Затонная, дом 11, корпус 2, и улица Бирюлевская, дом 25. Завершить работы, оснастить и открыть центры планируется в 2025 году.

"Центры женского здоровья – пространства, где все сделано для удобства пациенток и качественного оказания помощи. Дежурный врач работает круглосуточно, все необходимые обследования и процедуры можно пройти в одном месте, без посещения других медучреждений, а все результаты отображаются в электронной карте", – отметила Ольга Мельникова.

Она напомнила, что первый в столице центр женского здоровья при ГКБ № 31 объединен с перинатальным центром. Здесь оказывается полный комплекс услуг, от первичных консультаций до ведения беременности и сопровождения после родов. За шесть месяцев работы центр посетили более 90 тысяч пациенток.

В медицинском учреждении работают 69 сотрудников, в том числе 39 врачей и 18 медсестер. Ежедневно они принимают около 800 пациенток. Время ожидания дежурного врача не превышает 20 минут.

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