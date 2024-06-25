"Мой район. Новости": ученые разработали новую технологию обследовании беременных в Москве

Уникальную технологию, которая поможет в обследовании беременных женщин, создали московские ученые. Специалисты Центра диагностики и телемедицины разработали первый в России фантом плода – тренажер для настройки проведения магнитно-резонансного сканирования. Он включает элементы, имитирующие органы, ткани и части тела человека.

Раньше этот способ из-за технических сложностей применяли редко, но теперь новые алгоритмы повысят качество изображений и сделают исследование более точным и массовым. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

