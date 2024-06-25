Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 июня, 18:30

Город

"Мой район. Новости": ученые разработали новую технологию обследовании беременных в Москве

"Мой район. Новости": ученые разработали новую технологию обследовании беременных в Москве

Новости часа: уже 17 московских стационаров работают в полностью цифровой среде

Новости часа: еще две больницы Москвы перешли на работу по принципу цифровой клиники

Собянин: еще две больницы Москвы перешли на работу по принципу цифровой клиники

Московские ученые разработали первый в РФ фантом для МРТ плода

Ремонт в трех корпусах Боткинской больницы завершат до конца 2024 года

"Мой район. Новости": в 148-й детской поликлинике в Марьино появится кабинет физиотерапии

"Интервью": Валерий Горев – об открытии нового отделения Морозовской больницы

Новости регионов: меры безопасности усилили в соцучреждениях Дагестана после терактов

Собянин рассказал о развитии системы социальной помощи в Москве

Уникальную технологию, которая поможет в обследовании беременных женщин, создали московские ученые. Специалисты Центра диагностики и телемедицины разработали первый в России фантом плода – тренажер для настройки проведения магнитно-резонансного сканирования. Он включает элементы, имитирующие органы, ткани и части тела человека.

Раньше этот способ из-за технических сложностей применяли редко, но теперь новые алгоритмы повысят качество изображений и сделают исследование более точным и массовым. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

Читайте также
Программа: Мой район. Новости
медицинагородвидео
Фестиваль "Солома"
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика