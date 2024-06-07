Собянин: в Москве будет создано производство базовых препаратов из плазмы крови

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин и гендиректор "Фармстандарта" Дмитрий Зайцев подписали соглашение, в рамках которого на площадке "Алабушево" особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва" в Зеленограде появится первый в России завод по производству базовых препаратов из плазмы крови человека.

Подписание договора прошло на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2024). Площадь, выделенная под производство, составила 2,23 гектара, при этом инвестиции – около 18 миллиардов рублей. После запуска завода в 2027 году на нем смогут работать свыше 640 сотрудников.

На фабрике специалисты будут создавать альбумин и иммуноглобулин, которые улучшают качество и увеличивают продолжительность жизни пациентов с хроническими болезнями, а также помогают при проведении сложных медицинских процедур и хирургических вмешательств.

Сегодня на "Технополисе "Москва" в Зеленограде и Печатниках существуют 12 фармкомпаний, часть из которых уже поставляют лекарственные средства городу по офсетным контрактам. Всего с 2017 года подписано восемь таких контрактов, общая сумма инвестиций в которые составила 45 миллиардов рублей.

Накануне сообщалось, что на ПМЭФ-2024 правительство Москвы также подписало соглашения с ООО "Нео-фарм" и ООО "Сеть социальных аптек "Столички".

Повышение эффективности бизнес-процессов в сфере реализации готовой продукции и управления складскими запасами дает рост производительности труда в среднем на 40%. Привлечение профессионалов из Регионального центра компетенций Москвы будет полезно и для повышения эффективности в области розничной торговли лекарствами.

